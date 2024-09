Olivera a CRC: “Un onore vivere a Napoli per me e la mia famiglia. Cavani?Una leggenda”

L’esterno azzurro Mathias Olivera ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio CRC:

“Abbiamo fatto una grande partita contro la Juve senza subite goal. Tutto questo è frutto del lavoro iniziato mesi fa che continuano a fare ancora oggi.

Preferisci giocare a 3 o 4? “Mi trovo meglio a 4 ma giocare a 3 è uguale. Si cerca sempre di fare il meglio per la squadra”.

La Coppa Italia è un obiettivo? “Certo ora si guarda al Palermo. Una Coppa da vincere è sempre un obiettivo“.

Su Spinazzola? “Spinazzola oltre ad essere un grande calciatore è una grandissima persona e questo è importante per tutta la squadra”.

Com’è per te vivere a Napoli? “Per me e la mia famiglia è un orgoglio vivere qui. Per clima e passione somiglia molto al Sudamerica qui. Napoli simile al Nacional“.

Su Cavani? “Lui è una leggenda e anche una grande persona”.