Condò: “Conte felice della rosa, ecco cosa lo dimostra”

Al termine del match tra Juventus e Napoli concluso sullo 0-0, il giornalista Paolo Condò ha commentato le scelte tecniche di Thiago Motta ed Antonio Conte ai microfoni di Sky Sport. Secondo Condò, il mister azzurro sarebbe molto soddisfatto della rosa ottenuta tramite il mercato estivo del Napoli. Queste le sue parole:

“Thiago Motta migliorerà, ma il gioco del Bologna non penso lo rivedremo. Zirkzee palleggiava, faceva inserire gli altri, ora ha Vlahovic che è un terminale, ha l’ultima giocata ma non il resto. Sta studiando qualcosa di diverso pure perché non ha molto e l’ha sostituito con Weah. Il cambio modulo di Conte fa capire quanto lui sia contento della rosa, è così contento delle scelte a centrocampo che ne fa giocare uno in più come McTominay“.