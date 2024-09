Sky, Marchetti: “Juve-Napoli sarà una partita molto tattica. A Torino c’è entusiasmo”

Luca Marchetti, giornalista Sky, ha parlato ai microfoni di Forza Napoli Sempre del big match di sabato Juventus-Napoli: “La Juventus non arriva male alla partita, i due 0-0 consecutivi hanno un po’ frenato l’entusiasmo che è tornato subito dopo il successo il Champions. 0 goal subiti in Campionato e solo 1 in Champions allo scadere sono un grande segnale. Il tanto entusiasmo è dato anche dall’ottima campagna acquisti, e la voglia di Motta e Giuntoli di vedere all’opera i nuovi è tanta.

Il Napoli sta prendendo fiducia giorno dopo giorno con i nuovi che si stanno inserendo. Mi aspetto una gara molto combattuta a livello tattico e fisico. Non sarà una bella partita, perché i due allenatori puntano alla concretezza e non vogliono regalare nulla all’avversario. Sarà una partita molto tattica e poco spettacolare”.