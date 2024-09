Napoli, l’ex Inler: “Sono molto forti, per me sarà emozionante incontrarli”

Gokhan Inler neo dirigente dell’Udinese, ha rilasciato delle dichiarazioni durante una conferenza stampa sul momento dell’Udinese, e sull’incontrare la sua ex squadra: il Napoli. Ecco le sue parole:

“E’ presto per parlare del nostro posizionamento, bisogna restare concentrati: testa alla Roma. Il Napoli è una grande squadra, sono forti e hanno dimostrato di poterle vincere tutte. Udinese-Napoli? Per me sarà una grande emozione, ma sarà anche una partita complicata e difficile. Ma faremo il possibile per fare bene“.