Zappa: “Risultato bugiardo. Kvara marcato bene”

Il calciatore del Cagliari, Gabriele Zappa, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta della sua squadra per mano degli azzurri di Conte:

“Il risultato è un po’ bugiardo, abbiamo fatto una buona partita finché non abbiamo preso il secondo e terzo gol che ci hanno tagliato un po’ le gambe. Secondo me nel frattempo abbiamo fatto una grande gara e poi il calcio è fatto di episodi, lo sappiamo“.

Ha inoltre aggiunto:

“Kvaratskhelia è un bel giocatore, secondo me l’ho marcato abbastanza bene fino al secondo gol in cui dovevo stringere di più. Anche Mina aveva marcato benissimo Lukaku. Poi basta un’azione per prendere gol, noi le occasioni le abbiamo create poi un po’ di sfortuna, poca malizia non so. Non siamo riusciti a concretizzare quello che abbiamo creato“.