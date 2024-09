Sosa critica Osimhen: “Nessun saluto ai tifosi, se ne pentirà”

Ai microfoni di Tele A, durante A tutto Napoli, l’ex calciatore azzurro Pampa Sosa ha criticato Victor Osimhen per la sua scelta di non salutare i tifosi napoletani. Al suo addio, il nigeriano non ha infatti ringraziato i fan azzurri neanche con un messaggio sui social. Queste la parole del Pampa:

“Lo dissi quando era qui, quello che gli hanno dato i napoletani però non lo troverà altrove, mi dispiace dirlo, ma è la verità. Io non sono populista, ma è così perché ho girato molto. Quando avrà 40 anni ed avrà smesso ci ripenserà. Messaggio di saluto? Puoi avere problemi con la società, ci sta, ma i tifosi cosa c’entrano? Hanno dato l’anima per te. Secondo me se ne pentirà di questo comportamento. Quando ricorderà la sua carriera e l’esperienza a Napoli, capirà questi errori come il non esultare ad alcuni gol l’anno scorso”.