Denis: “Napoli rosa interessante, Inter in gran forma. Scudetto?…”

L’ex attaccante tra le varie squadre di Serie A di Napoli ed Atalanta, ha rilasciato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli un’intervista riguardo il campionato italiano attualmente in corso. L’ex calciatore ha infatti dichiarato che il Napoli ha una rosa interessante e competitiva, ma non è l’unica squadra con queste caratteristiche. Queste le sue parole:

“Conte? Può provare a lottare per lo Scudetto, certamente. Il Napoli ha una rosa interessante e un allenatore che è abituato a stare dinanzi, ma abbiamo visto un’Inter in grande forma. L’ho vista da vicino contro l’Atalanta, la truppa di Gasperini gioca in maniera fisica e ordinata. Dopo non dimentichiamo pure la Juventus che ha cambiato tanto, ma che ha già una sua fisionomia e mentalità”.