Cagliari, parla Gaetano: “Emozionante tornare, sono felice”

Gianluca Gaetano centrocampista del Cagliari, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club sardo. L’ex Napoli, si è detto molto emozionato di essere tornato in rossoblù. Ecco le sue parole:

“E’ stato emozionante tornare qui a Cagliari, due mesi complicati. Ho dovuto aspettare tanto e anche a livello mentale non è stato semplice. Qui hanno spinto tutti affinchè tornassi, con l’amore dei tifosi e dei compagni di squadra in questo periodo, è stato fondamentale. Ho sempre pensato che l’affare alla fine si facesse, non ho mai pensato il contrario. Ringrazio il club, Giulini e il direttore.

Anche un grazie ai tifosi per il loro amore, e li aspetto allo stadio. Il gruppo è forte con senso morale e cerchiamo tutti di darci una mano. Per fare cose buone dobbiamo continuare in questo modo, ho iniziato ad allenarmi subito con il gruppo e il mister; è un grande allenatore e riesce a passare il suo metodo di gioco a tutti noi. Il suo gioco è duro e mi piace”.