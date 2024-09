L’ex allenatore Fabio Capello ha rilasciato delle dichiarazioni a La Gazzetta Dello Sport, soffermandosi su Giacomo Raspadori:

“Raspadori in questo inizio di stagione al Napoli ha fatto il centravanti ma contro la Francia si è messo alle spalle di Retegui e ha sfruttato gli spazi alla perfezione. Come in occasione della terza rete che ha chiuso il match”.