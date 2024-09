Marangon: “Ecco cosa penso del caso Osimhen”

L’ex Napoli, Luca Marangon, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, soffermandosi sugli azzurri:

“ La questione Osimhen è stata gestita malissimo da tutti; da lui, dal procuratore e dalle società. Lukaku ha sempre fatto bene ovunque è andato: fa salire la squadra, da’ l’anima in campo e sono quei giocatori che piacciono a Conte. Il Napoli deve lavorare, col Parma non ha meritato in pieno la vittoria contro un team molto organizzato. Però già si è visto come le compagini di Conte combattono sino all’ultimo secondo e questo è già molto importante”.