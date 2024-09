Cenk Engun direttore sportivo del Galatasaray, ha espresso il suo pensiero sull’arrivo di Victor Osimhen. Queste le sue parole:

“E’ stato un trasferimento incredibile. Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato a questa operazione e spero che Osimhen dia un buon apporto per la stagione che affronterà il Galatasaray. Il nostro obiettivo è quello di esaudire le richieste della società, in futuro? Nel frattempo concludiamo quello che c’è da concludere, ci sarà tempo per parlare di altro”.