Meluso: “L’acquisto migliore del Napoli? E’ lui”

L’ex dirigente del Napoli Mauro Meluso, ha rilasciato delle dichiarazioni a 1 Football Club, soffermandosi sul Napoli:

Chi è secondo lei il miglior acquisto del Napoli di questa stagione? La permanenza di Kvara è tanta roba! Un giocatore di quel livello, dopo un’annata disgraziata, non gioca in Europa, non è un fattore da dare per scontato. Anche i giocatori che sono arrivati che sanno di non fare le coppe. Buongiorno è un giocatore di grande livello, che poteva ambire ad una squadra che giocava le coppe. Però hanno scelto di puntare a ritornare in Champions”.