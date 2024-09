Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, ha espresso il suo pensiero sul Napoli di Conte nell’editoriale per Sportitalia.com:

“Conte si lamenta del mercato aperto a campionato in corso. Sbaglia. Il Napoli si scatena negli affari dopo gli schiaffi di Verona. Squadra ribaltata e centrocampo nettamente rinforzato. Squadra da Champions, non da scudetto. Al primo anno di Conte bisognerà avere pazienza e ricostruire. La piazza è un’arma in più”.