Graziani su Napoli-Parma: “Lukaku ideale per Conte. Suzuki? Follia!”

Ospite a Sportmediaset XXL, l’ex calciatore Francesco Graziani ha commentato il match tra Napoli e Parma che ha visto vincere gli azzurri per 2-1. In particolare, Graziani si è focalizzato sull’espulsione di Suzuki e sulla posizione fondamentale di Romelu Luakaku. Queste le sue parole:

“All’inizio ho pensato perché è stato espulso? Poi rivedendolo ha messo in pericolo l’incolumità dell’avversario e poteva fargli male. Ma che gli è venuto in mente a Suzuki? Poteva accompagnarlo e non intervenire così. Una follia vera e propria. Il rosso ha spianato la strada al Napoli che poteva segnare anche prima. Anch’io ho giocato in porta nel 1976 in Coppa Campioni con la maglia del Torino.

Lukaku è il giocatore ideale per Conte, fa sportellate e fa salire la squadra. Anche per i suoi compagni uno così diventa fondamentale. Per me il Napoli può vincere lo scudetto con lui”.