Di Lorenzo: “Giocando così toglieremo belle soddisfazioni. Sul ruolo…”

Al termine del match tra Napoli e Parma di ieri, valido per la terza giornata di Serie A, il capitano Giovanni Di Lorenzo ha commentato la partita ai microfoni della radio ufficiale degli azzurri CRC. Il terzino ha analizzato la partita e la decisione del mister sul suo ruolo nelle ultime partite. Ecco le sue parole:

“È bello vincere anche così, all’ultimo minuto. È stata una vittoria importante voluta al massimo dalla squadra. Era una partita difficile, perché il Parma ha caratteristiche che possono metterti in difficoltà: siamo contenti della vittoria”.

Sul ruolo in campo: “Ho parlato anche con il mister quest’estate e mi ha detto che posso essere utile sia come esterno a centrocampo che come terzo di difesa. In questo momento sto facendo il terzo e sto cercando di mettermi a disposizione della squadra dando il massimo come sempre. Il ruolo mi importa poco: è importante giocare, fare bene e dare il massimo per questi compagni“.