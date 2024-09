Delprato in conferenza: “Andare in porta? Vi racconto come è successo”

Nel match valido per la terza giornata di Serie A tra Napoli e Parma è successo qualcosa di inusuale. Nel corso del secondo tempo il portiere dei gialloblu Suzuki è infatti entrato a gamba alta su Neres nella metà campo degli ospiti, travolgendo il brasiliano e procurandosi un’espulsione che ha cambiato le sorti della partita. Al suo posto infatti non è stato possibile per mister Pecchia inserire un altro giocatore di ruolo poiché erano già stati utilizzati i 5 cambi a sua disposizione e il Parma è stato quindi costretto a concludere la partita con il difensore Delprato tra i pali. Al termine del match, lo stesso Delprato si è presentato in conferenza stampa per parlare dell’accaduto e delle sue dinamiche. Ecco le sue parole:

“Delprato portiere? Nessuno lo avrebbe mai pensato. È stata una scelta frettolosa: avevamo finito i cambi e c’era necessità di mandare qualcuno in porta. Mi sono confrontato con l’allenatore e sono andato io. Peccato perché la partita, per tutti i 90′, nonostante l’espulsione, era stata interpretata bene. Giocare in inferiorità numerica ci ha condizionato. Stavamo difendendo bene, poi, purtroppo, sono arrivati queste due rete nel finale. Siamo comunque contenti per la prestazione”.