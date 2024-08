Alla scoperta di Rafa Marin: “Nessuna pressione, sono competitivo e odio perdere”

Il neo difensore centrale del Napoli Rafa Marin, ha concesso delle brevi dichiarazioni ad Adidas, il suo nuovo sponsor tecnico. Queste le sue parole:

“Secondo me la pressione è quando vai via di casa e dalla tua famiglia a soli 14 anni, sei da solo. Capisci che devi maturare, migliorare e lottare per il sogno di diventare un calciatore. Amo difendere, i contrasti, la lotta aerea, combattere per recuperare il pallone e vivere per il calcio in modo intenso. Alle tue spalle c’è solo il portiere e un singolo errore può causare una rete; è un fremito che mi piace. Odio perdere, sono molto competitivo e vorrei sempre vincere. E’ un modo che è fa parte di te, una cosa naturale; ti fa diventare leader e ad essere sempre concentrato in campo”.