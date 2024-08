Secondo quanto riporta il giornalista Fabrizio Romano a Caught Offside, Osimhen starebbe in attesa di un’offerta di un club europeo. Ecco cosa ha dichiarato l’esperto di mercato:

“Osimhen vuole restare in Europa, infatti ora l’Al Ahli va su altri obiettivi come Ivan Toney. Il Psg non ha ancora fatto un’offerta al Napoli, ma ha l’accordo col calciatore. Il Chelsea? Ci proverà sicuramente negli ultimi giorni di mercato”.