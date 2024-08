Zanetti su Hellas-Napoli: “Vittoria di gruppo, il morale è giusto”

Paolo Zanetti, tecnico dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro la Juventus della vittoria con il Napoli. Il mister ha commentato la gara come una partita di gruppo da parte dei suoi, che hanno giocato con il giusto atteggiamento. Ecco le sue parole:

Che cosa teme dopo essere stati in copertina tutti i giorni dopo il Napoli?

“Quello a cui secondo me bisogna stare attenti sono gli alti e bassi che si rischia di avere, abbiamo avuto un’esperienza negativa e una straordinariamente positiva, ci devono servire per crescere dal punto di vista tecnico e tattico. Il morale è giusto che sia alto ma bisogna continuare ad avere un tasso alto anche di umiltà, abbiamo di fronte una prova difficile contro una grande squadra che ha dimostrato di essere in ottima forma”.