Sky – Napoli-Lukaku, si può fare! Domani giornata decisiva

Secondo quanto riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio sul suo profilo X, il Napoli sarebbe vicino all’accordo col Chelsea per Lukaku. Ecco cosa scrive:

“Domani Lukaku potrebbe lasciare il Chelsea, il Napoli infatti avrà l’incontro decisivo a Londra con il club inglese per portare il belga a Napoli. Al momento sembra che il club inglese non sia intenzionato ad aprire al prestito avendo a disposizione solo due slot per questo tipo di operazioni internazionali (e la volontà è di sfruttarli per operazioni più complesse). Il Chelsea quindi vorrebbe cedere Lukaku a titolo definitivo, magari con un pagamento basso il primo anno. Nella giornata di giovedì 22 agosto ci sarà a Londra anche l’agente del giocatore e potrebbe essere un incontro con l’entourage del belga”.