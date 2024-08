Secondo il giornalista Sky Gianluca Di Marzio a Calciomercato – L’originale, la Roma starebbe pensando a Ngonge del Napoli come sostituto di Dybala. In lizza per il settore offensivo di De Rossi ci sarebbero Matias Fernandez-Pardo del Gent e Jeremie Boga. L’arrivo del belga classe 2005 potrebbe materializzarsi a prescindere dalla partenza di Abraham.