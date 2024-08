Chiariello:”Napoli incompleto, ma ha le risorse per vincere le prime”

Nel corso di Radio Crc é intervenuto il giornalista Umberto Chiariello parlando dell’attualità del Napoli:”Tutti speravano in Lukaku prima di Osimhen, poi c’è anche l’opzione che resti e quella C, la peggiore, che si affronti l’inizio del campionato senza il centravanti titolare. Ma contro due squadre che dovranno salvarsi,Verona e Parma, e una fortemente indebolita e con il nuovo, il Bologna, il Napoli ha le risorse al suo interno per affrontarle. Raspadori e Simeone nell’anno dello scudetto fecero 8 vittorie quando sostituirono Osimhen. Poi ho detto che i 3 giocatori attualmente in organico hanno nelle gambe una quarantina di gol. Che significa: Raspadori a 20 anni da titolare ne ha fatti 10, Cheddira al primo anno ne ha fatti 7, Simeone a Firenze o Verona titolare ne ha fatti tra i 13 e 17 gol. Potenzialmente hanno in tutto una quarantina di goal, non che fanno 40 gol a testa come riportano. Questi 3 possono bastare per sostituire l’attaccante ora, cosa ho detto di così per essere perculato? É anche un ragionamento banale.