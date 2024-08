Direttamente dal Portogallo, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni l’ex centrocampista del Napoli, Josè Luis Vidigal:

“Neres è vicinissimo al Napoli, lo scrivono anche qui in Portogallo. Ma al Benfica mancherà un calciatore così, lo si è visto nella partita di ieri. Sarà un bell’acquisto per il Napoli, ma non so perché il Benfica lo lascia andare via perché avrebbe bisogno della sua qualità sulla trequarti“.