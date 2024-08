Alvino: “ADL e Conte hanno un segreto, ecco qual è”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Tra Conte e De Laurentiis c’è un patto d’acciaio.Conte ha ribadito che al Napoli mancano delle cose e questo la società lo sa. Non capisco perché mettano il Napoli in corsa per lo Scudetto dopo la scorsa stagione. E’ stata fatta una finta polemica dai soliti noti. Invece l’incontro di ieri in barca tra Conte e De Laurentiis è stato dagli animi distesi, si va avanti tranquillamente con un programma già stilato, che prevede il raggiungimento di una rosa qualitativamente più importante, secondo i tempi del Napoli. De Laurentiis vuole accontentarlo, nei limiti del possibili, e Conte sa che non sta allenando un top club europeo ma il Napoli”.