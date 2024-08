L’ex portiere del Paris Saint-Germain, Sergio Rico, ha rilasciato celle dichiarazioni ai microfoni di Cronache di Spogliatoio:

“Ho recuperato al 100% e voglio tornare, mi sto allenando per questo. Ora voglio tornare in campo. Sarebbe bello anche se fosse in Italia. In passato mi hanno cercato il Napoli e la Lazio, non tanto tempo fa anche il Milan. Il calcio italiano mi ricorda molto l’esperienza che ho fatto a Siviglia. Il vostro calore è molto simile a quello andaluso“.