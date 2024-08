Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com, si è espresso ai microfoni di Radio Punto Nuovo:

“Meret in uscita? Vediamo, reputo Meret un ottimo portiere. Le scelte di una società vanno sempre rispettate e oggi ha due calciatori di valore come l’ex Spal e Caprile che è un giovane emergente. Tutti i portieri sbagliano, ci sta. La situazione è ancora in evoluzione“.