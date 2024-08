Incontro giocatori- tifosi, le dichiarazioni dei calciatori azzurri

Stasera sul palco di Piazza Plebiscito a Castel di Sangro c’è stato l’incontro tra i tifosi e quattro calciatori azzurri: Raspadori, Olivera, Spinazzola e Mazzocchi.

Mazzocchi e Jack parlano della preparazione di Conte: “Gli allenamenti del mister sono molto duri e intensi, ma tra pochi giorni inizierà la nostra stagione e questa preparazione ci servirà tantissimo per andare forte in campo. La vostra spinta e il vostro affetto ci aiuta a dare sempre qualcosa in più”

Spinazzola lancia un messaggio ai tifosi: “Il vostro amore per il Napoli è una cosa indescrivibile, in questo mese ho sentito molto il vostro affetto, io ho avuto la fortuna di giocare anche in altri club con tifoserie molto calorose, ma non vedo l’ora di giocare a Napoli”

Olivera racconta il suo primo giorno: “Mi sento benissimo, sono arrivato ora e sono molto stanco, ma dobbiamo continuare così, sento che quest’anno faremo una grande stagione”

Raspadori e Mazzocchi chiudono l’incontro con una promessa ai tifosi: “Vi promettiamo che la maglia a fine partita sarà sempre sudata, daremo il massimo perché lo meritate”.