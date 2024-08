Furio Focolari, giornalista romano, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Radio:

“Non so se Dobvyk sia allo stesso livello del miglior Lukaku, che comunque l’anno scorso non ha fatto una stagione eccezionale. 24 gol nella Liga non li fanno tutti. Secondo me Dovbyk e Soulé insieme sono meglio di Lukaku“.