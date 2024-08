Modena, l’allenatore Bisoli in vista del Napoli: “Squadra in buona condizione”

La stagione del Napoli sta per iniziare: a seguito dei match precampionato a Dimaro e Castel di Sangro, gli azzurri si sfideranno in Coppa Italia contro il Modena. Gli emiliani per prepararsi alla partita hanno disputato un’amichevole contro il Cagliari, pareggiando per 2 a 2. Queste le parole dell’allenatore Bisoli in conferenza stampa:

“Abbiamo dimostrato di essere un gurppo serio, molto responsabile di quello che vuole fare e con un’organizzazione importante. Abbiamo giocato alla pari con una squadra di Serie A, dimostrando anche un calcio propositivo. Sapevamo che, specialmente nel primo tempo, c’era un po’ da soffrire, ma poi ci siamo sistemati. Nel secondo tempo sono state fatte alcune giocate in velocità molto belle. Quasi tutti hanno fatto una buona partita. La squadra è in una buona condizione di ritmo e sono felice. Moduli? Non dobbiamo avere un vestito solo, ma un’evoluzione in base alle situazioni di gioco. E’ importante occupare bene gli spazi. Si è creata un’empatia importante con i tifosi e vedere oltre duemila persone oggi è stato veramente bello”.