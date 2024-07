Folorunsho: “Carico per questa nuova avventura, sulla rissa dico questo”

Michael Folorumsho, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di OneFootball dopo il test amichevole vinto contro il Brest. Ecco cosa ha dichiarato:

“Sono molto contento per il rinnovo, adesso parte una nuova avventura e devo cercare di riconfermarmi in una grande società. Provo molto spesso i tiri da fuori e vanno sempre allenati perché più la alleno e più mi riesce meglio. Stiamo lavorando per farci trovare pronti contro il Modena. Riguardante la rissa è stato solo un diverbio di campo, solo un po’ di stanchezza. Sono cose normali“.