Napoli, Ag. Caprile: “E’ entusiasta di essere qui, non ha paura di nessuno”

Graziano Battistini, procuratore di Elia Caprile portiere del Napoli, ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di “Radio Capri“. Ecco le sue parole:

“Mi ha riferito che Conte sta facendo lavorare tanto la squadra. Stanno lavorando tutti molto forte e con senso di appartenenza. Su Osimhen, il mercato è lungo e va piano per tutte le trattative. Possibile si prolunghi ancora di più, avere uno come lui in squadra è molto importante. Ma sappiamo che ci sono accordi già fatti.

Conte sa di questa situazione e di tutto il resto. Per quanto riguarda Elia, è molto entusiasta di essere qui. Rispetta tutti, Meret compreso ma non ha paura di nessuno, cercherà di lavorare al meglio per ritagliarsi il suo spazio. Alla fine sarà Conte a decidere. Lui vuole che i suoi portieri siano padroni della propria area e vuole che stiano alti. Caprile ha queste doti“.