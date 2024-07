De Paola: “Se Osimhen resta Conte è felice, ma nello spogliatoio..”

Il direttore Paolo De Paola è intervenuto ai microfoni di TMW Radio rilasciando delle dichiarazioni su quello che, attualmente, è il tema centrale del Napoli:

“L’impegno di Conte è mastodontico, deve porre rimedio ad aspetti psicologici anche riguardo Osimhen. Oggi tutti sanno che è sul mercato, per questo sarà difficile venderlo alle sue condizioni, perché non puoi tenerlo con quello stipendio in squadra. E’ stata gestita male anche questa vicenda, se poi te lo ritrovi dentro Conte sarebbe contento, ma poi come gestiresti il gruppo visto il suo stipendio“.