Buongiorno in conferenza: “Posizione? Posso giocare ovunque. Ecco perchè ho scelto Napoli”

Oggi, 29 Luglio, il neo difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno, ha parlato in conferenza stampa:

“Quest’anno mi hanno voluto tante squadre, per il mio percorso sono sempre legato al Torino però era il momento di fare questo step per la mia crescita. Devo dire che non sono mancate le dimostrazioni d’affetto del Napoli quando sono uscite le prime voci, poi con mister Conte e il ds Manna ho parlato durante l’Europeo, ci siamo sentiti molto“

Cosa ti ha detto Conte quando vi siete incontrati al ristorante? “Fu casuale, avevamo un giorno libero ed era il mio compleanno: ero con i miei amici a Torino, ci siamo incontrati per caso ed abbiamo parlato, mi ha spiegato le sue idee e cosa avrebbe voluto fare”.

Sogni? “Vincere tanto con il Napoli sarebbe un sogno che mi sono prefissato“. Posizione? “Posso giocare ovunque, non ho problemi. Forse da centrale rispecchio più le mie caratteristiche, ma non ho problemi“

Com’è stato l’approccio con il gruppo? “Devo dire che le sensazioni iniziali sono positive, c’è voglia di tutti di impegnarsi al massimo e dare tutto per cercare di vincere tutte le partite“.

Quali sono i tuoi obiettivi? “Non mi piace fare proclami e parlare troppo, mi prefiggo l’obiettivo di cercare di dare tutto ogni partita, migliorare lavorando, ci impegniamo tanto durante gli allenamenti“.

C’è qualcuno che ti ha ispirato? “Da piccolo guardavo tanti video di Maldini e Nesta. Recentemente mi sono ispirato a Sergio Ramos, per la sua leadership in campo“

Perché hai scelto il Napoli? “Ho sentito il mister carico e motivato, ci siamo confrontati anche col direttore e il presidente ha fatto investimenti importanti“.

Con Conte i difensori centrali segnano spesso. “Avere i difensori che fanno gol è importantissimo. Spero di migliorare il mio score dell’anno scorso di 3 gol“.

Durante l’ultimo Torino-Napoli Conte era in tribuna, avresti mai pensato di ritrovarti qui con lui? “In quel momento pensavo a difendere, poi arrivò anche il gol. Io cerco di impegnarmi sempre il più possibile. Se in quel momento mi avessero detto che sarei andato al Napoli avrei fatto quello che ho fatto“.

Sarai il leader della difesa? “Mi sento pronto, ma ognuno deve sentirsi un leader ed essere pronto per sacrificarsi con gli altri. Per quello che posso cercherò di trasmettere questa cosa“.

Quanto ha pesato Conte sulla tua scelta? “Sono stato subito contento di essere contattato dal Napoli e aver parlato col direttore. Sono molto contento della scelta fatta“.

Quale attaccante ti ha messo più in difficoltà? “Sicuramente Victor è stato ostico. Marcando a uomo Lukaku è stato molto difficile perché è molto grosso. Ci sono tanti attaccanti forti ed è sempre difficile, la cosa che cambia è quello di studiare molto e osservare molto i loro movimenti e il modo in cui i compagni gli servono i palloni“.