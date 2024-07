L’ex attaccante del Napoli, Dries Mertens, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:

“Lukaku? Romelu è un grande amico e un ottimo attaccante. Vederlo a Napoli mi farebbe molto piacere perché con lui puoi puntare a vincere”.

Ha poi aggiunto, su Kvaratskhelia:

“A chi non piace? La gente va allo stadio per vedere quelli come lui. Si inventa giocate mozzafiato, è spettacolare”.