Scarnecchia: “Lukaku al Napoli? Se azzecca l’annata fa la differenza, ma è un’incognita”

L’ex calciatore Roberto Scarnecchia è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del possibile approdo di Romelu Lukaku sotto la guida di Antonio Conte al Napoli. Secondo l’ex centrocampista, il belga è da considerarsi come un “punto interrogativo” a causa della sua scarsa continuità. Ecco le sue parole:

“Lukaku uomo giusto per il Napoli? Io lo avrei tenuto alla Roma, non ha fatto la preparazione con la squadra e ha sempre rincorso la forma. Partendo da zero ora magari avrebbe una strada più in discesa. Se ti azzecca l’annata ti fa la differenza. Ma è un punto interrogativo“.