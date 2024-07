Abodi insiste sulla nazionale: “Mancata autocritica, noi inferiori agli altri”

Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport riguardo la nazionale italiana ed il suo fallimento ad EURO 2024. Il discorso di Abodi è partito da una riflessione sulla percezione della politica sportiva e si è poi spostato, appunto, agli errori nella competizione europea. Ecco le sue parole:

“Gli italiani hanno percezione della politica dello sport? Non sempre. Lo dimostra il fatto che spesso ci si aspetta che la politica faccia cose che non può fare. Non siamo riusciti a far comprendere all’opinione pubblica e a far apprezzare il privilegio dell’autonomia, che non deve giustificare omertà, inerzia e inefficienze. Da me si aspettano che faccia il c.t., il presidente della Figc, quello del Coni, il Giudice Sportivo, evidentemente non c’è un’educazione alla conoscenza del sistema istituzionale. E alla fine il gioco è attribuire la responsabilità a qualcun altro.

L’eliminazione dall’Europeo? Anche, ma non solo. Parlando degli Europei, dopo la sconfitta di Berlino è mancata l’autocritica, l’assunzione di responsabilità, un confronto in Consiglio federale, a partire da una relazione del presidente Gravina. La data delle elezioni, anticipate, come primo passo mi è sembrata una risposta istintiva e non il frutto di una riflessione comune. Ho sempre espresso giudizi positivi su Spalletti, ma servono anche analisi e autocritica, che sono mancate. Quello che è successo non può essere un semplice “capita” o “gli altri sono stati più forti”. Siamo stati la versione peggiore di noi. Mi auguro che per la Nations League abbiano fatto tesoro della sconfitta, ma a oggi non vedo segnali”.