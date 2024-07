Anellucci, agente FIFA: “Conte ha inviato a Lukaku la scheda con la quale si sta allenando”

Claudio Anellucci, agente FIFA, ha parlato ha parlato ai microfoni di 1 Football Club, della questione Osimhen-Lukaku: “La trattativa con il PSG non è chiusa, lo avrei detto. In questo momento si sta cercando si abbassare le pretese del Napoli. Credo che ci siano stati contatti con il procuratore del nigeriano per discutere del suo ingaggio. Dall’altra parte Conte ha già bloccato Lukaku, gli ha anche inviato una scheda d’allenamento da seguire, realizzata con il preparatore Tiberio Ancora. Si può dire che il Belga è virtualmente un giocatore del Napoli”.