De Canio: “La differenza tra Garcia e Conte? E’ questa”

L’allenatore Luigi De Canio ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Goal, in onda su Kiss Kiss Napoli:

“Capisco che qualcuno si meravigli del lavoro che si sta facendo con Conte, ma io no. L’errore di Garcia che non è l’ultimo arrivato e non è un allenatore scarso, è stato nell’approccio. Quando Conte ha firmato ha posto delle condizioni base col presidente anche su aspetti che non spettano all’allenatore. Diventa credibile un allenatore così ed i ragazzi partecipano attivamente perché sanno che hanno una grandissima opportunità“.