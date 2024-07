Ai microfoni di Radio CRC, il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato delle dichiarazioni riguardanti il mercato del Napoli:

“Il Napoli è fatto a centrocampo. Non è vero che non ha sostituito Zielinski, ha sostituito Piotr con Folorunsho. In difesa ne ha pure troppi. Per quando riguarda l’attacco, l’unica situazione da sistemare è quella di Osimhen. Se resta, il Napoli fa bingo. Se va via, arriva Lukaku che è un uomo di Conte“.