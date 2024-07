Sky – Il Napoli vuole cedere subito Osimhen! La situazione

Il giornalista Sky Massimiliano Ugolini, inviato da Dimaro, è intervenuto in diretta ai microfoni di SkySport24 per parlare della situazione di Osimhen. Ecco cosa ha dichiarato:

“Osimhen non ha partecipato all’allenamento pomeridiano, lavoro personalizzato per il nigeriano. E’ al centro di trattative di mercato, c’è l’intenzione di fare questo sacrificio per completare la ristrutturazione della squadra da mettere a disposizione ad Antonio Conte. L’uscita del centravanti sarà un passaggio cruciale per il mercato azzurro“.