Fedele: “Conte un top, ma in campo ci vanno i giocatori”

Il dirigente ed opinionista Enrico Fedele si è espresso ai microfoni di Radio Marte, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Entusiasmo per il Napoli di Conte? È una cosa positiva, ma vedo troppa euforia: Conte è un grande allenatore, magari inciderà al 30-40% e non al 20% come gli altri tecnici, ma dobbiamo ricordare che in campo ci vanno i giocatori“.

Ha poi aggiunto:

“Chi prendere in attacco? Dipende dal progetto del Napoli. Dipendesse da me, tratterrei Osimhen un’altra stagione. Poi darei 6 milioni a Kvaratskhelia, e gli altri 4 glieli metterei di bonus validi per l’anno prossimo, cedendolo altrove nel 2025. Il centrocampo acquisisce Folorunsho, che è un giocatore in grado di tirare da fuori area ma va misurato al nuovo contesto“.