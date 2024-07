Luca Marchetti, giornalista esperto di mercato Sky, ha parlato del mercato a centrocampo del Napoli a Radio Marte: “Il Napoli ha 4 centrocampisti che diventano 5 con Gaetano. In ritiro Conte farà le sue valutazioni e capirà se intervenire. Fino ad oggi, il tecnico ha potuto guardare giocatori come Gaetano solo in video e alla televisione. Ora può finalmente farsi un’idea più chiara del reale valore dei suoi calciatori”.