Trevisani: “Il Napoli con Spinazzola ha preso un ottimo giocatore, almeno 20 gare te le fa benissimo”

Intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani ha parlato tra i vari temi anche di Leonardo Spinazzola, ormai nuovo acquisto del Napoli con le visite mediche in programma lunedì.

Di seguito le parole: “Spinazzola? Un biennale, per quanto non sia il giocatore più integro della galassia, glielo faccio sempre. Gli do sempre fiducia, è un professionista serio e le venti-venticinque partite che può giocare quando è in condizione te le fa sempre molto bene. Fossi stato la Roma l’avrei tenuto, alternandolo con Angelino”.