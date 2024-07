Ciro Ferrara ha parlato del nuovo Napoli di Conte durante il sorteggio del nuovo calendario della Serie A: “Conte è uno che vuole sempre vincere e migliorare i suoi calciatori. Senza coppe avrà a disposizione la squadra per tutta la settimana e cercherà di entrare nella testa dei giocatori per riportarli ad alti livelli. ADL non poteva fare scelta migliore. Dopo 14 anni senza coppe, quello di rientrare in Europa sarà il primo obiettivo della sua gestione”.