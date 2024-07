Cairo: “Diverse squadre su Buongiorno, dobbiamo parlare per decidere il suo futuro”

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato del futuro di Buongiorno a margine della presentazione dei nuovi palinsesti di La7: “Buongiorno è un difensore che piace molto, lo seguono diverse squadre. Non lo sento da un po’, gli unici messaggi che ci siamo scambiati in questo periodo erano di incoraggiamento per l’avventura dell’Italia in Germania. Prima di decidere il suo futuro voglio incontrarlo e sapere cosa pensa. E’ successo anche lo scorso anno quando alla fine decidemmo di continuare insieme. Fa piacere l’interesse che c’è nei suoi confronti ma prima di qualsiasi altro discorso dobbiamo sederci a tavolino e parlare per capire quali sono le sue intenzioni”.