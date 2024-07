Mora: “Il colpo Hermoso fa capire una cosa”

L’ex calciatore del Napoli, Nicola Mora, ha rilasciato delle dichiarazioni a 1 Fooball Club:

“E’ il nome giusto. Sta cambiando qualcosa non soltanto nell’assetto societario, con l’innesto di Oriali, ma anche nelle scelte dei giocatori. In passato, si sceglievano giocatori di prospettiva. Oggi, invece, si acquistano calciatori già pronti, come Hermoso, da affiancare a prospettive come Marin. È il segnale che sta cambiando qualcosa. Napoli ha bisogno di avere calciatori già pronti, da accompagnare a ragazzi di talento da far crescere“.