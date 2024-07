L’ex capitano del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Marte:

“Natan per me potrebbe essere una bella sorpresa con Conte, magari come braccetto sinistro potrebbe mostrare le sue qualità nella difesa a tre. Ngonge ha fatto un ottimo finale di campionato e penso che possa fare bene anche con Conte. Lindstrom invece per me con Conte può essere solo utilizzato nella parte offensiva, al limite come esterno offensivo nella linea a cinque“.