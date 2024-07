Corvino su Spalletti: “Chi sbaglia deve assumersi la responsabilità”

Il direttore sportivo del Lecce, Pantaleo Corvino, ha rilasciato delle dichiarazioni al Corriere dello Sport, soffermandosi su Spalletti:

“Lui ha parlato di mancanza di intensità. Ma l’intensità alla squadra chi la deve dare? Sei anni fa Conte, che aveva anche gente che giocava al contrario, ci mostrò qualcosa di diverso. A differenza di altri, io non voglio colpevolizzare nessuno, non mi interessa e non porta a nulla di buono. Nel calcio, come nella vita, si sbaglia e chi sbaglia non deve scaricare sugli altri, ma assumersi la paternità dell’errore. E eventualmente, se lo ritiene opportuno, chiedere scusa“.