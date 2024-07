Riccardo Trevisani ha fatto delle critiche molto dure nei confronti di Romelu Lukaku ai microfoni di Cronache di Spogliatoio:

“Lukaku al Milan o al Napoli? Si, è un attaccante che fa minimo 15 gol, li farebbe in qualsiasi club, ma non sa segnare nelle partite importanti, è forte fisicamente, sa creare spazi e sa come far salire la squadra ma se vuoi un’attaccante che faccia domini i big match hai sbagliato a prenderlo. Con il Belgio all’Europeo è stato un ectoplasma”.