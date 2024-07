D’Amico: “Conte in grado di risolvere le situazioni dei calciatori che vogliono andar via”

Andrea D’Amico, agente FIFA, tramite Radio Marte, ha rilasciato delle dichiarazioni sul nuovo allenatore del Napoli Antonio Conte. Queste le sue parole:

“Conte ha grande esperienza, personalità, è in grado di risolvere le situazioni che risiedono a Napoli. E’ in grado di far cambiare idea ai calciatori che vorrebbero andar via. Alcune situazioni saranno difficili, sicuramente, anche per via delle squadre interessate, non è facile gestire tutto ciò. Nel calcio di oggi non esiste più il senso di appartenenza per la maglia che si indossa, i calciatori sono professionisti, scelgono la nuova squadra in base alla loro carriera. Oriali è un professionista, oltre che una grande persona, insieme a Conte ha avuto ottimi risultati. La sua esperienza come calciatore e direttore sportivo lo aiuterà anche nella sua esperienza a Napoli. Il mercato? L’obiettivo difensivo è Buongiorno, Hermoso è in secondo piano rispetto al centrale italiano.

Manna? Ha fatto un buon lavoro con la Juventus, ha gestito situazioni difficili vista la partenza di Cherubini. A Napoli porta una ventata di freschezza insieme alla sua professionalità, che aiuteranno nella scelta dei calciatori da consegnare a Conte. L’Italia fuori da EURO2024? Non è perdere il problema, possono essere episodi casuali. Il vero problema in Italia è quello strutturale, partecipa a un business vecchio ci sono regole fatte nel 1970. Il calcio che è un’azienda, fattura tantissimi milioni e non può non rinnovarsi. La maggior parte dei calciatori che giocano in Italia sono stranieri, c’è bisogno di innovazione”.